L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su chi potrà essere l’erede di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano alla fine arriva Noah Okafor, che non è l’erede di Kvara ma un esterno per completare il reparto. Pensando già all’estate l’elenco del ds Manna è già pieno di nomi, infatti sono diversi i profili monitorati e valutati per l’estate. I nomi nel mirino per un dopo Kvara credibile sono gli stessi di gennaio più Zhegrova. Per il centrocampo nuovamente nei radar Gabri Veiga dell’Al-Ahli e Sudakov dello Shakhtar. Dunque continueranno a restare nel mirino del Napoli Garnacho e Adeyemi.