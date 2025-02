L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano il mercato s’intreccia con il campo, dove il Napoli si rammarica per il pareggio contro la Roma. Conte proverà a trasformare la delusione dell’Olimpico in rabbia verso il futuro, a partire dalla gara di domenica contro l’Udinese. All’Olimpico Buongiorno era in panchina, avrà un’altra settimana per prepararsi al meglio in vista del posticipo contro l’Udinese sotto il profilo della tenuta fisica. Juan Jesus ha consentito a Conte di gestire con serenità il rientro di Buongiorno, un’altra storia frutto del lavoro. A Castelvolturno oggi alla ripresa potrebbe esserci anche Noah Okafor che vuole convincere Antonio Conte per le sue qualità.