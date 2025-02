Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli sul fronte Napoli.

Le sue parole: “Conte non è un piangina, anzi. In pochi mesi ha dato tantissimo a questo Napoli, se n’è andato Kvara e non è stato nemmeno sostituto all’altezza sul mercato. Il Napoli per me ha una rosa anche inferiore ad Inter e Milan, ma è senza coppe ed è un vantaggio questo”.