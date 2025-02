Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato, il Napoli non è arrivato a Saint-Maximin per un problema burocratico.

Durante infatti il TG3, secondo Venerato gli azzurri avrebbero virato su Saint-Maximin per dei tempi eccessivi dovuti a diversi documenti da inviare e il rischio è che l’affare potesse saltare per mancanza di tempistiche, visto che il mercato chiuderà a mezzanotte. Motivo per cui Manna e dirigenza hanno deciso di fiondarsi su Okafor.