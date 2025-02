La Repubblica – Napoli, tifosi delusi per il mercato: si aspettavano un giocatore di livello per il post Kvara

Secondo La Repubblica, i tifosi del Napoli sono delusi dal mercato di gennaio fatto fin qui dalla società: “Manca una giornata al gong. A mezzanotte chiude ufficialmente il mercato e il Napoli si presenta ancora incompleto. Le due pedine cercate da più di un mese, l’esterno offensivo e il difensore, non sono arrivate e serve lo sprint finale per cambiare un copione che finora ha regalato poche soddisfazioni ai tifosi, delusi ovviamente dalla mancata sostituzione di un campione come Kvaratskhelia. Il Napoli ha tentato di effettuare un investimento importante con Garnacho, poi ha ripiegato su un prestito fino al termine della stagione per garantire a Conte una rotazione in più nel tridente offensivo“.