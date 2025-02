La Repubblica – Napoli, si tratta ad oltranza con l’Al-Alhi per Saint-Maximin

La Repubblica ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Al-Ahli per Allan Saint-Maximin, esterno d’attacco in prestito al Fenerbahce: “Il nome è sempre quello del 27enne francese Allan Saint-Maximin, di proprietà dell’Al Ahli, ma in prestito al Fenerbahce. Il giocatore ha fatto la sua scelta e ieri non è stato convocato da Josè Mourinho in attesa di poter raggiungere la sua nuova destinazione. Ma l’intesa tra il Napoli e il club saudita non è stata definita nei dettagli. L’accordo, seppur soltanto in prestito per sei mesi, è complesso e naturalmente può compromettere la riuscita dell’affare considerando che bisogna chiudere entro stasera. I tempi sono molto stretti e Saint-Maximin non svolgerà neanche le visite mediche (ha già ricevuto l’ok dai medici per quanto riguarda gli esami cardiologici) proprio per tentare lo sprint finale: si continua a trattare ad oltranza per spuntarla proprio in extremis. Il Napoli non ha interrotto i contatti neanche durante la sfida contro la Roma“.