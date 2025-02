Gazzetta – Napoli, sempre più difficile l’affare Saint-Maximin; si rischia di non prendere nessuno

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul mercato in entrata del Napoli: “Il Fenerbahce, che ha riconosciuto sei mesi di stipendio a un giocatore che adesso se ne andrà, ragiona con parametri personali e pretende un cadeau, più o meno sostanzioso, qualcosa che lenisca la sofferenza per aver dovuto pagare in precedenza un calciatore che improvvisamente non c’è più. Il Napoli non è in vena di fare regalino e questo rischia di costargli un organico ridimensionato, ‘depurato’ del suo miglior giocatore, con i calciatori contati: come Regini e Grassi, anche peggio…”.