Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Ho sentito dire, anzi ho letto sui social, che Okafor è un bidone, che non è all’altezza, che non è da Napoli. Io invece dico che è un ragazzo che lo scorso anno ha segnato 7 gol in Serie A, un calciatore che può rimpiazzare Kvaratskhelia per i prossimi mesi”.