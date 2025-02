Longo a KKN: “Mercato Napoli? Diverse strategie sono andate male, ecco i motivi”

Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli:

il noto giornalista ha fatto il punto della situazione riguardo il mercato del Napoli: ” Mercato Napoli? Ci sono state varie strategie che non sono andate a compimento. Ad esempio il Napoli aveva individuato Danilo per rinforzare la difesa, giocatore d’esperienza, abituato a vincere e che faceva al caso di Conte. Ora si cerca un altro difensore. In questo momento è difficile far cambiare idea a Commisso su Comuzzo che non vuole venderlo. In attacco il Napoli ha trovato l’accordo con Noah Okafor, con Saint-Maximin ci sono problemi con il tesseramento e con lo stipendio che deve essere frazionato tra Fenerbahce e Al- Ahli. Okafor è un giocatore che si è lasciato un po’ andare e fisicamente non brilla. Non è scarso, capisco i dubbi che possono avere i tifosi del Napoli su un giocatore che risulta un po’ appesantito. “