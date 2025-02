Criscitiello: “Ecco cosa potrebbe creare un caso tra Conte e ADL”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo consueto editoriale trova spazio per parlare del Napoli e di Conte sulla situazione del post-Kvara:

“Il vero problema sarà il Napoli che deve accontentare Antonio Conte e ha le ore contate. Chiudere senza esterno offensivo all’altezza di Kvara potrebbe creare un caso tra Conte e la società. Il Napoli ha enormi possibilità di vincere il secondo scudetto negli ultimi tre anni ma se finora De Laurentiis ha fatto bene a fidarsi di Conte, ora non può seguire altre strade se non accontentarlo in tutto ciò che ti chiede”.