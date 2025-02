Colantuono a KKN – ” Il pareggio contro la Roma ci sta. Errore di Mazzocchi sul gol di Angelino ? Ecco il mio parere “

Stefano Colantuono, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Inizia l’intervista esprimendo la sua opinione riguardo gli ultimi risultati del Napoli : ” Conte? Si sarà arrabbiato molto per aver preso goal nei minuti finali, ma tutti gli allenatori si arrabbiano. La striscia positiva del Napoli è stata allucinante, ci sta che uno pareggi a Roma coi giallorossi che sono in ripresa. “

Sentite poi cosa dice in merito al presunto errore di Mazzocchi sul gol della Roma : ” Errore di Mazzocchi in occasione del goal subito? Se non ci fossero errori le partite finirebbero 0 a 0, tutte. Non è stato un errore drammatico, poi Angelino l’ha messa dentro benissimo, bisogna dare anche merito a chi fa bene.

Infine dice la sua riguardo la lotta scudetto : “ Corsa scudetto? L’Inter ha due squadre e resta la super favorita, poi durante la stagione può avere qualche problemino ed il Napoli può sovvertire il pronostico. “