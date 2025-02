Cds – Napoli, due le idee last minute per l’attacco; ma non c’è niente di concreto

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili alternative per l’attacco del Napoli nel caso non si riuscisse a chiudere per Allan Saint-Maximin: “Un intoppo tecnico ritenuto prima serio e poi serissimo, tanto da mettere a rischio l’affare. Manna ci ha lavorato prima e dopo la partita: oggi arriverà il verdetto definitivo. Alternative? Nulla di concreto: il prestito del francese Jeremie Boga dal Nizza, ma le condizioni fisiche non convincono. E ancora: il belga Francis Amuzu dell’Anderlecht“.