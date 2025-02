Elia Caprile è da poco tempo un calciatore del Cagliari.

Il portiere è stato intervistato a tal proposito dal club sardo e si è espresso così sul suo arrivo: “Sono molto felice di aver scelto Cagliari, sapevo che sarebbe stata una grande opportunità per me. Non ci ho pensato due volte dopo aver avuto il via libera dal Napoli”.