Serie A, la Juventus rimonta l’Empoli e conquista i 3 punti

Nell’ anticipo domenicale di Serie A, la Juventus supera l’Empoli e torna a vincere dopo la sconfitta di Napoli.

La Vecchia Signora si impone per 4 – 1 grazie alla doppietta di Randal Kolo Muani, il gol di Dusan Vlahovic e quello di Conceicao che rimontano il gol iniziale dell ‘ex De Sciglio.

Nel primo tempo l’Empoli passa subito in vantaggio grazie al gol di De Sciglio, la Juventus non trova la reazione nei primi 45 e conclude meritatamente in svantaggio.

Nel secondo tempo la squadra di Thiago Motta scende con cattiveria in campo e rimonta nel giro di 4 minuti con una doppietta di Kolo Muani che sfrutta benissimo un lancio lungo dalle retrovie e successivamente gira in rete un tiro di Weah; nonostante il vantaggio la Juve continua a spingere e l’ingresso di Vlahovic mette ulteriore apprensione all’ Empoli.

Il serbo ci prova diverse volte a segnare e al minuto 90 trova il gol con un gran sinistro da fuori area e un minuto dopo Conceicao chiude la contesa segnando il gol del 4 – 1.

La Juventus con questa vittoria torna al quarto posto a quota 40 punti.