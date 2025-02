Rai, ore decisive per Saint – Maximin: la situazione

Sono ore decisive per il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia; dopo i contatti con i procuratori del talento argentino in forza allo United Alejandro Garnacho, il Napoli ha avviato diverse conversazioni con i rappresentanti dell’esterno ex Newcastle Saint – Maximin.

L’ala tesserata con la squadra araba dell’ Al – Ahli attualmente in prestito al Fenerbahce avrebbe espresso il proprio consenso al trasferimento alla corte di mister Antonio Conte che ha avuto un contatto telefonico con il francese.

L’ala francese è attualmente in prestito al Fenerbahce e si dovrebbe prima provvedere ad indennizzare la squadra turca per ridurre il prestito e successivamente provvedere con il trasferimento a Napoli; secondo quanto riportato da Rai, l’ Al – Ahli punta con fiducia a risolvere la controversia prima della chiusura del mercato.