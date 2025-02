Rai – L’agente di Comuzzo spinge per chiudere la trattativa: il punto

Sono ore calde per il mercato in entrata del Napoli; la squadra del patron De Laurentiis si sta muovendo per regalare a mister Conte gli acquisti richiesti per puntare alla vittoria del tricolore.

Il primo colpo è quello in difesa, il Napoli ha trovato l’accordo con il giovane difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo che ha vissuto un inizio di stagione da titolare e con un rendimento importante ma ad ora ci sarebbe distanza tra offerta e pretesa del patron dei gigliati Rocco Commisso; secondo quanto riportato dalla Rai, in giornata ad assistere al match della Viola impegnata al Franchi contro il Genoa ci sarà il procuratore del giovane difensore che cercherà di convincere il patron Commisso ad abbassare la richiesta di 40 milioni per avvicinarsi ai 30 offerti dal Napoli.