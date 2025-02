PSG – Brest, deludente esordio di Kvaratskhelia, bocciatura pesante

Il georgiano Kvicha Kvaratskhelia nella giornata di ieri ha preso parte al match del PSG in casa del Brest; il PSG ha vinto 5 – 2 ma Kvara ha deluso le aspettative.

L’ala georgiana acquistata nel mercato di gennaio per 70 milioni di euro, è stata sostituita al minuto 58 con il francese Doue dopo una prestazione ritenuta insufficiente dai quotidiani parigini; L’ Equipe ha dato un 5 alla prestazione dell’ex Napoli sottolineando: “La connessione con i suoi compagni è imperfetta, ha avuto difficoltà a trovare la giusta posizione in campo. Ma una volta che toccava palla, sembrava un calciatore diverso. Ha quasi offerto un passaggio decisivo a Dembelé, ma ha sprecato una grande opportunità per segnare”.