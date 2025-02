La Nazione – Comuzzo in panchina contro il Genoa

La Fiorentina nella ventitreesima giornata di Serie A sarà impegnata allo stadio Franchi contro il Genoa alle ore 15.

Nonostante l’emergenza in difesa, mister Raffaele Palladino secondo quanto riportato da La Nazione dovrebbe lasciare in panchina il centrale Pietro Comuzzo in favore del croato Pongracic; sul giovane italiano c’è da giorni la corte del Napoli e il diciannovenne avrebbe già accettato di trasferirsi alla corte di mister Conte.

La probabile esclusione dalla formazione titolare potrebbe essere un’ importante notizia di mercato per la squadra del patron De Laurentiis.