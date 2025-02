Ecco chi sarà il vice Kvara: Accordo raggiunto con il Fenerbache.

Dopo l’addio di Kvaratskhelia, il Napoli ha cercato per settimane il suo sostituto.

Tra i vari nomi sul taccuino del ds Manna c’erano quelli di Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Patrick Dorgu.

Il Manchester United è rimasto fermo sulla richiesta di 65-70 milioni per l’argentino, il Napoli non è disposto a spendere più di 55 milioni per sostituire il georgiano.

Per quanto riguarda Adeyemi, i partenopei avevano trovato la quadra con il Borussia Dortmund sui 40-45 milioni, ma fu decisivo il secco no del giocatore, che rifiutò il Napoli.

Patrick Dorgu invece, è ormai ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United per 40 milioni di euro, Giampaolo lo ha convocato comunque nel match contro il Parma vinto per 1-3 dai salentini.

Altri nomi accostati al Napoli in questi giorni, sono stati Noa Lang, del PSV Eindhoven e Francis Amuzu dell’Anderlecht.

Dunque al Napoli è rimasto poco tempo per trovare il sostituto di Kvaratskhelia, i partenopei in queste ore hanno lavorato duramente per strappare il prestito di Allan Saint- Maximin dal Fenerbache per 1,2 milioni.

L’ala francese sarà dunque ufficialmente il sostituto di Kvaratskhelia in prestito secco fino a giugno.

Le visite mediche del giocatore sono previste tra martedì e mercoledì.

Vi sembra una buona alternativa fino a giugno?