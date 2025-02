CorrSport – Napoli, continua il pressing per Comuzzo ma bisogna battere la resistenza di Commisso

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli non si concentra solo sull’attacco, con Saint-Maximin ormai in arrivo, ma punta anche a un grande colpo in difesa: Pietro Comuzzo. Il ds Giovanni Manna sta lavorando per portare il talento della Fiorentina in azzurro dopo l’addio di Kvara.

Convocato per la sfida contro il Genoa, il difensore classe 2005 dovrebbe partire dalla panchina, segnale di una possibile cessione imminente. Tuttavia, il presidente viola Rocco Commisso continua a fare muro, nonostante il Napoli abbia rilanciato avvicinandosi ai 40 milioni richiesti: 5 per il prestito, 25 per il riscatto e altri 5 di bonus, per un totale di circa 35 milioni. La trattativa resta complessa, con le parti che provano a limare la distanza con i bonus. Il tempo stringe: il mercato chiude domani a mezzanotte e il Napoli spera di chiudere l’accordo prima del gong.