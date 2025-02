Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul suo profilo X sul mercato del Napoli. Secondo l’esperto la Lazio sta trattando con il Napoli per il prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngonge. L’ affare sembra avviato e nel frattempo il Napoli è in trattativa per diversi esterni, dato che Ngonge potrebbe andarsene prima della fine del campionato. Di seguito il post dell’esperto:

