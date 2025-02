Roma-Napoli, sale la tensione nella capitale in vista del derby del sud, scritte shock sui muri contro i Napoletani.

Domani sera, alle 20.45, il Napoli scenderà in campo contro la Roma allo stadio Olimpico per continuare a macinare punti per la corsa scudetto.

Le due squadre sono state gemellate per molto tempo, fino a quando, un giorno In campo scoppiò una sorta di rissa e poi il giocatore Salvatore Bagni fece il gesto dell’ombrello sotto la curva dei romanisti, un comportamento che non gli fu perdonato nemmeno dopo le scuse.

Tutti questi fattori portarono alla fine definitiva del gemellaggio tra Napoli e Roma, anche se in realtà i rapporti erano già compromessi da prima di quel giorno, ossia da quando entrambi i club iniziarono a lottare per lo scudetto e a farsi largo sempre di più in Serie A.

Da allora, anche per colpa di altri episodi spiacevoli, tra Roma e Napoli ogni partita è sempre una sfida accesa e tesa, tanto che il clima di festa che ha caratterizzato il derby del Sole nei decenni passati sembra ormai solo un lontano ricordo.

Il match tra partenopei e giallorossi è molto sentito, tant’è che la trasferta (sia a Roma che a Napoli) è ormai vietata ai tifosi di entrambe le compagini da qualche anno.

Cresce la tensione nella capitale in vista del derby del Sud, difatti a Roma sono spuntate scritte shock contro Napoli e i Napoletani.

Molte di queste scritte fanno riferimento alla morte di Ciro Esposito, tifoso del Napoli ucciso più di 10 anni fa prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, a colpi di pistola, da Daniele De Santis, ultrà della Roma, adesso detenuto in un reparto del policlinico Umberto I per una grave infezione a una gamba.

Altre scritte invece invitano il Vesuvio a “svolgere il suo lavoro” e altre insultano i Napoletani in modo vergognoso.

Cosa ne pensate di queste scritte vergognose?