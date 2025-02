In attesa di capire gli sviluppi inerenti agli ultimi giorni di mercato, il Napoli ha bloccato la cessione di Rafa Marin al Villareal. Questo il breve virgolettato del Corriere dello Sport: “L’operazione Comuzzo ha bloccato la cessione di Rafa Marin al Villareal. Il difensore è pronto da tempo a partire, in virtù del suo scarso utilizzo da parte di Conte. Per il momento però, resta, ed oggi partirà con gli azzurri alla volta di Roma”.