Corriere – Verso Roma-Napoli: la scelta di Conte su Buongiorno

Roma-Napoli si avvicina sempre più, il match in programma per domani alle 20:45 allo Stadio Olimpico sarà fondamentale per entrambi i team. Da un lato i padroni di casa in cerca di punti fondamentali per raggiungere la zona Europa, dall’altro i partenopei ormai in lotta scudetto e quindi obbligati a vincere per tenersi stretto il primo posto in classifica. Fondamentale per i meccanismi della partita sarà l’ipotetica presenza di Alessandro Buongiorno. Il centrale, tornato da poco ad allenarsi in gruppo, potrebbe disputare la gara ma tutto dipende dalle intenzioni di mister Conte. A fare il punto della situazione Il Corriere dello Sport:

“Buongiorno ha ricominciato ormai da un po’ a lavorare insieme con il gruppo e punta alla convocazione. A giocare dal primo minuto, però, sarà ancora Juan Jesus al fianco di Rrahmani, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce e Meret in porta”.

Buongiorno quindi ancora verso la panchina, titolare la difesa vincente contro Atalanta e Juventus.