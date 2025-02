L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il nuovo acquisto del Napoli ovvero Allan Saint-Maximin. Secondo il quotidiano Saint-Maximin potrebbe diventare uno dei nuovi rinforzi del Napoli per il mercato invernale, il club azzurro spera di chiudere l’affare entro la giornata di oggi. Saint-Maximin, protagonista nel 2017 con la maglia del Nizza in una doppia sfida contro il Napoli nei playoff di Champions, ha talento, dribbling e buone doti in velocità in campo aperto, pur non brillando in continuità. Dovrà spaccare le partite quando servirà e fornire soluzioni alternative a Neres e Politano. In Turchia ha collezionato 16 presenze in campionato con 3 gol e 3 assist; e , 2 nelle qualificazioni in Champions e 6 in Europa League. Giovedì però contro il Midtjylland era fuori per un problema fisico che però somiglia tanto a un fastidio da saluti imminenti.