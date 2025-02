L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano lo standby dell’operazione che dovrebbe portare Pietro Comuzzo in azzurro ha bloccato al momento la cessione di Rafa Marin al Villarreal. Il difensore ex Real Madrid scalpita per unirsi al club spagnolo per trovare continuità, ha già la valigia pronta per tornare in Spagna. Marin però senza un sostituto non potrà partire per Villarreal, ed oggi infatti volerà con la squadra a Roma.