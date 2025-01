Portanova: “Comuzzo al Napoli? Non giocherebbe”

L’allenatore Daniele Portanova ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Per Comuzzo venire a Napoli, sapendo di non giocare, non è facile, soprattutto per un giocatore di prima fascia come lui. A volte la volontà di un calciatore è quella di giocare per dimostrare il suo valore. In coppia con Buongiorno si andrebbe a completare, Buongiorno può giocare con chiunque. Rispetto a due mesi fa vedo il Napoli come una macchina da guerra che ha acquisito la mentalità di Conte”.