Il futuro di Noa Lang non sarà a Napoli, perché come riportato dal giornalista olandese Rik Elfrink, il Psv non è intenzionato a cederlo nel corso degli ultimi giorni di mercato. Il Napoli aveva aumentato l’offerta fatta nei giorni scorsi, arrivando anche ad offrire 30 milioni per l’esterno ex Brugge, ma la compagine olandese ha risposto di nuovo picche perché è considerato troppo importante per il club di Eindhoven.