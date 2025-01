Tmw – Mazzarri, rifiutata un’importante offerta da parte del Persepolis. I dettagli

Walter Mazzarri ha rifiutato un’offerta importante per tornare in panchina. L’ex allenatore del Napoli, reduce da una seconda esperienza non soddisfacente sulla panchina partenopea, ha respinto un’importante offerta da parte del Persepolis, una delle squadre più importanti dell’Iran. Gli iraniani, hanno individuato nel tecnico toscano un profilo con un curriculum importante. Dopo un incontro avvenuto ad Istanbul, l’allenatore si è mostrato lusingato dalla proposta, chiedendo però del tempo per decidere se accettare o meno. Alla fine, da parte sua è arrivato un rifiuto. A riportare, è il portale Tuttomercatoweb.