Titolo SEO: Napoli, obiettivi di mercato: Gyokeres e Guirassy nel mirino di Conte

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto oggi durante Radio Goal, facendo il punto su alcune questioni di mercato.

“Sembra che Comuzzo sia intenzionato a restare in Toscana per completare il suo percorso a Firenze. Per quanto riguarda l’attacco, da informazioni personali so che in un mercato prospettico al Napoli e ad Antonio Conte piacciono due profili: Gyokeres e Guirassy. Se la squadra dovesse qualificarsi in Champions League, uno dei due potrebbe arrivare a giugno. Inoltre, tra Pradè e Manna si è parlato anche di Comuzzo, e il direttore sportivo del Napoli si è informato sulla situazione di Biraghi. Al momento, però, l’agente Giuffredi non è stato contattato.”