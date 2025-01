Schwoch: “Il Napoli si trova al meglio della condizione. Su Comuzzo…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del mercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Comuzzo è giovane: sta iniziando un percorso in modo importante. È un profilo che può interessare al Napoli, sia per quello che può dare sul campo sia perché rientra in quei concetti di rivendibili sui il club azzurro. Champions? Mi aspettavo qualcosa di meglio a parte Inter e Atalanta. Non mi aspettavo una Juve e un Milan così. Soprattutto i bianconeri, mi sembrano in involuzione partita dopo partita. Motta, con tutto il rispetto, deve capire che il Bologna non è la Juve. Lì poteva fare esperimenti che qui possono complicare le cose. Quando il Napoli cambia marcia si vede la differenza di tenuta fisica con le altre squadre, e la Juve ne sa qualcosa. Gli azzurri hanno fatto vedere una condizione fisica stratosferica. Derby di Milano? Gara di cui è impossibile prevedere il risultato. Sicuramente entrambe possono rimetterci punti, anche se la qualità dell’Inter rimane di alto livello. Giocare dopo l’Inter? È uno svantaggio se si vince e un vantaggio se si perde. Ma questo Napoli mi sembra molto solido dal punto di vista mentale”.