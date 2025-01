Ranking aggiornato: fuga dell’Inghilterra, Italia secondo ma Spagna vicinissima

L’Italia spera di finire tra le prime due posizione del Ranking a fine anno così da avere a disposizione un posto in più in Champions l’anno prossimo. Il turno di ieri però non è stato favorevole alle nostre squadre, che hanno mantenuto la seconda posizione, ma vedono avvicinarsi la Spagna, attualmente terza.

Questo il Ranking aggiornato alla fine del girone unico di Champions:

INGHILTERRA 20.000 (7/7)

ITALIA 16.875 (7/8)

SPAGNA 16.214 (6/7)

GERMANIA 14.359 (6/8)

PORTOGALLO 13.600 (5/5)

FRANCIA 13.428 (6/7)

BELGIO 12.800 (5/5)

OLANDA 10.416 (5/6)