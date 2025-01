Piove sul bagnato in casa Juventus, Thiago Motta perde un calciatore: infortunio e tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Juventus. Le prestazioni della squadra bianconera non stanno rispettando le aspettative, motivo per cui, negli ultimi giorni sono affiorate numerose critiche alla gestione di Thiago Motta. A questi problemi, si è aggiunto l’infortunio di Pierre Kalulu, uscito anzitempo nel corso dell’ultima partita di Champions League della Vecchia Signora, in cui è arrivata una sconfitta casalinga contro il Benfica per 0-2. Oggi, la società bianconera ha comunicato le condizioni del francese, che ha rimediato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, egli starà fuori per almeno 3 settimane, saltando sicuramente il big match contro l’Inter, programmato per il 16 febbraio.