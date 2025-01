Pedullà: “Il Napoli fa passi avanti concreti nella trattativa per portare Comuzzo in azzurro dalla Fiorentina”

Il Napoli si avvicina sempre di più al centrale classe 2005 della Fiorentina Pietro Comuzzo, e come raccontato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà su X ci sono stati passi concreti nella trattativa. Gli azzurri negli ultimi due giorni hanno alzato il pressing per il giovane, che la squadra toscana non vuole vendere a meno di offerte irrinunciabili, che a quanto pare la squadra di Aurelio De Laurentiis è pronta a pagare. Sono al momento da capire le formule e i costi dell’operazione, ma sembra sempre più vicina alla conclusione.