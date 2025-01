Pedullà: “Comuzzo, l’offerta del Napoli e la richiesta della Fiorentina. La Roma spera in Raspadori, vi spiego”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato sul suo canale YouTube a proposito delle varie situazioni di mercato. Tra le tante trattative, si è parlato a proposito della situazione relativa a Pietro Comuzzo. Secondo quanto riportato, bisogna attendere delle nuove evoluzioni in merito a questa trattativa. Il Napoli è arrivato ad offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina, che invece ne chiede 35 più bonus. “Comuzzo? Dobbiamo stare attenti alle evoluzioni di oggi. Il Napoli è arrivato a 30 milioni, forse qualcosa in più. La Fiorentina ne chiede 35 più bonus. Garnacho? Se ci saranno degli sviluppi ve li farò avere con piacere. Con Adeyemi si parlava di contatti e tutto, ma si è rimasti con le ruote a terra. Le trattative vanno raccontate per quel che sono, senza vendere bombe che non hanno motivo di esistere. La Roma spera in Raspadori, sperando che il Napoli prenda un altro esterno. Ma non è detto che in caso di arrivo di un esterno di minor qualità rispetto a Garnacho Conte dia il via libera per Raspadori. Potrebbe darlo per Ngonge che piace al Verona“.