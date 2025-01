Nicolò Schira su X: “Previsti nuovi colloqui tra lo United e il Napoli per Garnacho”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, sono previsti nuovi contatti tra il Manchester United e il Napoli per l’affare che porterebbe Garnacho all’ombra del Vesuvio. Così scrive il giornalista sul suo profilo X: “Previsti nelle prossime ore nuovi colloqui diretti tra Napoli e Manchester United per Alejandro Garnacho. Come rivelato martedì il Napoli è pronto a presentare al Manchester United una nuova offerta per provare ad ingaggiare l’ala. Al lavoro il direttore sportivo Giovanni Manna.”