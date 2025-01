La Repubblica – Napoli, si può chiudere presto per Comuzzo: prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli potrebbe chiudere l’affare con la Fiorentina per il difensore Pietro Comuzzo più presto di quanto si possa pensare: “Pietro Comuzzo è un acquisto da Napoli, un investimento che De Laurentiis è pronto ad effettuare per aggiungere una pedina preziosa nel reparto arretrato anche per il futuro. I contatti diretti sono cominciati nella notte tra mercoledì e giovedì. Ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha accelerato con il procuratore di Comuzzo, ovviamente intenzionato ad accettare la corte del Napoli e lavorare da subito con Antonio Conte. Va convinta la Fiorentina che di fatto ha già acquistato il sostituto (Pablo Marì). Il club azzurro presenterà un’offerta importante già in giornata per provare a chiudere l’operazione: sul piatto ci saranno 25 milioni di euro più bonus. L’operazione si articolerebbe in prestito biennale con obbligo di riscatto. Toccherà a Rocco Commisso l’ultima parola sulla trattativa. La Fiorentina chiede qualcosina in più sui bonus (per una valutazione complessiva di 35 milioni). Il Napoli pensa ad una coppia difensiva tutta italiana, composta da Buongiorno e Comuzzo appunto che al momento diventerebbe la prima alternativa ai titolari“.