La Repubblica – Napoli, ipotesi Chiesa in prestito fino a giugno: muro dell’ex Juve

Secondo La Repubblica, il Napoli starebbe pensando ad un prestito in attacco fino a giugno; per questo motivo, vorrebbe riavviare i contatti con Federico Chiesa. Così scrive il quotidiano: “L’affare Garnacho è complicato e per questo motivo il Napoli ha approntato il piano B: ovvero l’investimento si farà su Comuzzo e in attacco potrebbe tornare d’attualità una soluzione in prestito in modo da rinviare l’acquisto all’estate. Sarà una soluzione last minute da impostare ovviamente nel weekend in modo da completare tutto entro lunedì, quando terminerà la finestra di mercato. Al diesse Giovanni Manna sarebbe piaciuto allacciare i contatti con il Liverpool per Federico Chiesa, ma il 27enne di Genova non ha aperto alla possibilità di un trasferimento. Preferisce chiudere la stagione al Liverpool nonostante il poco spazio al momento avuto dall’allenatore Arne Slot“.