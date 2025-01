Non ci sono buone notizie per Mathias Olivera. L’uruguaiano si è infortunato settimana scorsa e avrà bisogno di un po’ più di tempo per tornare in campo. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Olivera potrebbe star fuori tutto il mese di febbraio, per guarire al 100% dal problema al polpaccio ed evitare possibili ricadute. Proverà a rientrare per inizio marzo, in tempo per il big match con l’Inter.