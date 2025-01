Come scrive Il Mattino, se il Napoli dovesse acquistare Pietro Comuzzo, lascerebbe partire Rafa Marin permettendogli di vestire la maglia del Villarreal: “L’operazione Comuzzo-Napoli potrebbe andare in porto ed essere formalizzata già nella giornata di oggi, consentendo così a Rafa Marin di chiudere finalmente le valigie che ha preparato da tempo per trasferirsi al Villarreal in Spagna“.