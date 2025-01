Gazzetta – Napoli, lavoro a fari spenti per Lang, ma il Psv dice no a 25 milioni. La situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’interesse del Napoli per Noa Lang, esterno d’attacco del Psv Eindhoven, e tra i candidati per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato, la società partenopea ha lavorato sotto a fari spenti per tentare di ingaggiare l’olandese, vedendosi però un no secco del Psv dinanzi ad un’offerta di 25 milioni di euro. Per convincere la dirigenza biancorossa, servirà un rilancio.

“Intanto il Napoli ha lavorato a fari spenti per Noa Lang del Psv: un esterno tutto dribbling e fantasia, con 7 presenze, un gol e un assist in questa Champions. Ieri Lang non era a disposizione per influenza. Però l’olandese sta spingendo col Psv per andare, eccitato all’idea di sbarcare in A. Il Psv ha respinto una prima proposta da 25 milioni, il Napoli avrà forza e voglia di rilanciare?”