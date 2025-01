Gazzetta – Buongiorno verso la panchina in Roma-Napoli. Olivera spera di recuperare per l’Inter

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle ultime sulle condizioni degli infortunati in casa Napoli. Secondo quanto riportato, Alessandro Buongiorno è pronto a riaccomodarsi in panchina nel prossimo match degli azzurri, che sarà domenica 2 febbraio alle 20:45 contro la Roma. Per quanto riguarda Mathias Olivera, l’obiettivo è quello di rientrare in tempo per Napoli-Inter, prevista per il 2 marzo.

“Conte si è ripreso il Napoli, dopo averlo «liberato» per 72 ore, più o meno, e l’ha sottoposto agli allenamenti abituali di metà settimana. Domenica c’è la Roma, si cala oggi con l’intensità, però intanto un pieno di energia è stato accumulato, con un Buongiorno in più, che sta ricominciando e spera di potersi accomodare all’Olimpico in panchina. La «frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari» appartiene ai ricordi, che ogni tanto riemergono, però a distanza di 45 giorni e conseipartite saltate, comincia a ricomparire l’ansia da prestazione e il desiderio di esserci. Poi c’è – anzi, non c’è – Olivera che con la sua «lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra» è da considerare senza ombra di dubbio estraneo alla prossima sfida ma anche a quelle che verranno con la Roma, l’Udinese, la Lazio e il Como: con certi accidenti, ci sono pochi miracoli da fare, e un mesetto va messo in preventivo. Olivera si è fermato venerdì scorso, in allenamento, e per febbraio va considerato inabile, ma farà di tutto per esserci per l’Inter, big match del 2 marzo”.