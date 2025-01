Di Marzio – Sondaggio dalla Turchia per Insigne: l’ex capitano azzurro potrebbe raggiungere Immobile al Besiktas

Lorenzo Insigne potrebbe lasciare Toronto per fare ritorno in Europa e formare di nuovo coppia d’attacco con Ciro Immobile in Turchia. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio il Besiktas, club in cui è attualmente in forza l’ex Lazio, si sarebbe informato per il ritorno dell’ex capitano del Napoli. In Turchia il mercato chiude l’11 febbraio, e al momento Insigne dà priorità al ritorno in Italia, ma nel caso non si riuscisse a trovare una soluzione in Serie A potrebbe considerare il trasferimento in Super Lig, dove ha fatto un sondaggio per lui anche il Trabzonsor.