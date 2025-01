Del Genio: “Garnacho? Cifre molto alte, non mi sembra Messi”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Comuzzo? A 19 anni pochi si sono messi in mostra in maniera così dirompente come Comuzzo. Gli italiani forti, come Calafiori, Buongiorno e Bastoni, s’è visto che fossero forti a 21-22 anni. Al momento magari Comuzzo non vale i soldi di cui si parla, ma in futuro li varrà. Se il Napoli riesce a prenderlo secondo me fa bene. E’ una bellissima idea, speriamo si concretizzi. E’ di prospettiva, ma anche per l’immediato. Comuzzo è un giocatore già pronto, non devi aspettare per mandarlo in campo, ha fatto un girone d’andata incredibile. Garnacho? E’ un buon giocatore ma a quelle cifre pare di parlare del nuovo Messi. E non è il nuovo Messi. Nonostante al Napoli serva, non si può pagare 20-30 milioni in più rispetto al suo valore reale”.