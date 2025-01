Dazn – Insigne, il Cagliari ha cercato di riportarlo in Europa. I dettagli

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn, ha svelato un retroscena di mercato riguardante Lorenzo Insigne sul suo profilo X. Secondo quanto riportato, l’ex capitano del Napoli sarebbe stato contattato dal Cagliari in queste ultime settimane. Da parte sua, c’è un desiderio di ritornare in Europa. Sulle sue tracce, ci sono anche l’Olympiacos e varie squadre turche. “Retroscena di mercato. Nelle ultime settimane il Cagliari ha provato a riportare in Italia Lorenzo Insigne. Sull’ex capitano del Napoli, che vorrebbe tornare in Europa, resta l’interesse di Olympiakos e di squadre turche, il cui mercato chiuderà l’11 febbraio”.

