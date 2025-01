Corbo: “Mercato? In estate serve un giocatore che sappia far gol”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dle momento dei partenopei, oltre che di alcuni possibili scenari di mercato. Di seguito, le sue dichiarazioni

“Trovo che il mercato del Napoli sia ineccepibile nella strategia portata avanti. Gli è arrivato un bonifico da 75 mln ed altri 75 arriveranno a luglio per Osimhen. Oggi il Napoli sa di avere 150 mln ed invece di strapagare calciatori a gennaio farà un paio di operazioni in prestito tipo come per Comuzzo. Il Napoli, nel mercato estivo, però si presenterà con 150 mln e può scegliere nella vetrina totale del calcio internazionale il giocatore migliore. Al Napoli serve un giocatore d’attacco che sappia far goal e che possa giocare insieme a Lukaku. Per me il Napoli ha mezzo scudetto in tasca, lo dice la classifica e la costanza e la preparazione della squadra. A fine campionato potrà scegliere il bomber su cui fare affidamento nelle prossime stagioni. Per essere un grande club devi avere un bomber da 20 goal e poi c’è sempre Lukaku che non sarà più quello di una volta, ma sta dando un gran contributo. Per me è stato un acquisto oneroso, ma Conte ha fatto di Lukaku un calciatore molto prezioso. Non so chi arrivi a luglio in attacco, ma ho capito le strategie del Napoli”.