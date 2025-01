Clamoroso: Garnacho lascia il Manchester United? Il Napoli in vantaggio

Alejandro Garnacho potrebbe lasciare il Manchester United nel weekend. Lo riferisce The Independent, secondo cui l’entourage dell’attaccante argentino classe 2004 si starebbe già preparando all’addio. Tuttavia, la sua destinazione resta ancora incerta.

Il Napoli è fortemente interessato al giocatore, individuato come il sostituto ideale di Khvicha Kvaratskhelia. Il club partenopeo ha già presentato un’offerta, respinta però dai Red Devils, che chiedono ben 70 milioni di sterline. Il Napoli non sembra disposto a spingersi così in alto, ma la trattativa resta aperta e potrebbe prolungarsi fino all’ultimo minuto di mercato.

Nel frattempo, anche il Chelsea segue Garnacho con attenzione, ma il Napoli sembrerebbe in vantaggio. La necessità del Manchester United di chiudere la cessione entro lunedì, per finanziare l’acquisto di Mathys Tel dal Bayern Monaco, potrebbe favorire un’accelerazione dell’affare. Tuttavia, L’Équipe segnala che Tel sarebbe ormai vicinissimo al Tottenham, il che potrebbe rimescolare nuovamente le carte sul tavolo.