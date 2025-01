Cdm – Il Manchester United potrebbe abbassare la cifra richiesta per Garnacho: decisivo Dorgu

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla trattativa tra il Napoli e Alejandro Garnacho: “Garnacho stasera sarà a disposizione di Amorim per Steaua Bucarest-Manchester United, ultima gara dei Red Devils nella prima fase dell’Europa League. Il Napoli ha accolto l’istanza di Conte che ha chiesto un lavoro «come Dio comanda» sul mercato ma lo vuole fare alle condizioni che ritiene giuste ed opportune. La proposta allo United è di 50 milioni circa, il Napoli non rilancia e attende che i Red Devils, dopo l’operazione Dorgu, abbassino le pretese per portare a casa una plusvalenza preziosa per il PSR (Profit and Sustanaibilty Rules) che regola il rispetto del fair play finanziario in Premier League. Lo United è tra i club interessati al prestito di Tel dal Bayern Monaco, un ulteriore potenziale innesto per la batteria degli esterni offensivi che potrebbe spingere Garnacho verso la cessione. L’impressione è che domani, dopo la gara di Europa League del Manchester United, possa essere un giorno importante per le trattative. La sensazione è che a breve la distanza possa ridursi, lo United sembra disponibile a scendere a quota 55 milioni, ma manca l’accordo complessivo sull’ingaggio con il talento argentino“.