Calaiò: “Il Napoli ha il miglior centrocampo in Serie A! Su Garnacho…”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del Napoli e del mercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Garnacho? Giocatore straordinario ma, al di là dell’aspetto tecnico, il Napoli deve prendere giovani per fare plusvalenze, com’è avvenuto per Kvaratskhelia e avverrà per Osimhen. Garnacho in particolare ha anche un seguito importante sui social, quindi sarebbe anche un’operazione di marketing non indifferente. Se la società può permettersi di fare uno sforzo è giusto farlo, perché un altro al posto di Kvaratskhelia ci vuole. Qual è l’arma più importante del Napoli? Secondo me, il centrocampo. Anguissa sta avendo un rendimento incredibile, si pensava che avesse raggiunto il picco con Spalletti ma con Conte è migliorato, è sempre nelle azioni del Napoli. E McTominay per me è stato un affare”.