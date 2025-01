Amorim: “Garnacho? Sono felice di averlo qui. Futuro? Difficile dirlo”

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Tnt Sports. Tra gli argomenti, si è parlato anche del futuro di Alejandro Garnacho, uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli nell’ottica di sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Sono felice di avere Garnacho qui. Sta crescendo molto. È un ragazzo giovane e di talento. È bello lavorare con questi ragazzi talentuosi. Questo è ciò che spinge gli allenatori a migliorare la squadra; avere questo tipo di giocatori che sai che miglioreranno molto. Futuro? Nel calcio, soprattutto quando le situazioni sono queste, a volte è difficile, ma non voglio concentrarmi su questo. Sono davvero felice di avere Garnacho in campo per la partita di Europa League”.